Два дня в Абу-Даби, условия Путина и надежда на обмен: итоги переговоров и когда новая встреча

Два дня переговоров в Абу-Даби: основные результаты

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и России, ставшими первыми такого формата с февраля текущего года. Первый день переговоров длился 4,5 часа, второй - два.

Украинскую делегацию возглавил глава СВР Рустем Умеров, российскую - помощник Путина Владимир Мединский, а со стороны США были посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, являющийся одним из участников украинской переговорной команды, охарактеризовал двухдневные переговоры в Абу-Даби как "жестокие" из-за строгих директив российской делегации, которые не давали пространства для договоренностей.

Впрочем, по итогам встречи сторонам удалось договориться о подготовке масштабного обмена военнопленными (президент Владимир Зеленский отметил, что речь может идти о формате "1000 на 1000" или "1500 на 1500").

В то же время, по данным источников РБК-Украина, россияне отказались обсуждать прекращение огня, территориальные вопросы, энергетику и безопасность в Черном море, настаивая на возвращении к своим требованиям по безопасности от декабря 2021 года.

Тогда Россия потребовала, в частности, прекратить расширение НАТО и ограничить военное сотрудничество Североатлантического союза с Украиной.

Спикер Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что России "недостаточно" устных заверений по поводу нерасширения НАТО на Восток. В связи с этим он намекнул, что этот момент должен быть закреплен на бумаге.

Представитель МИД России Алексей Дробинин в свою очередь сообщил, что Россия предполагает заключение так называемых "пактов о ненападении" с отдельными странами НАТО.

Встреча посланцев Трампа с Путиным и Зеленским

После переговоров в Абу-Даби посланцы президента США Уиткофф и Кушнер отправились в Москву. 12 ноября они встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Их встреча продолжалась около трех часов. В ней также принимали участие Мединский, а также представитель Кремля Кирилл Дмитриев и помощник Путина Юрий Ушаков.

В начале встречи Путин заявил о якобы готовности организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Олешек. Также он повторил утверждение о "контроле" российских войск над городом, не соответствующим действительности.

Отдельно российский диктатор заявил, что присутствие иностранных войск в Украине после достижения мира неприемлемо для Москвы, а в случае их размещения они станут "законной целью" российской армии, а война возобновится.

Путин также выступил против создания "серых зон" между Украиной и РФ, заявив, что единственной линией разграничения должна быть государственная граница. Он утверждает, что другая трактовка приведет к "спорам" и "нестабильности договоренностей".

Уиткофф на встрече назвал будущий масштабный обмен пленными прогрессом в урегулировании войны. Он также сообщил, что передаст Зеленскому информацию о контактах с Путиным.

Кушнер со своей стороны заявил, что США начали обсуждать с европейцами архитектуру безопасности на континенте.

Встреча Уиткоффа и Кушнера с Зеленским в Ирландии

После переговоров в Кремле американские посланники отправились в Дублин, где поздно вечером 12 ноября встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский лидер еще раз подтвердил, что одним из главных результатов встречи стало подтверждение договоренности о наибольшем обмене военнопленными с начала полномасштабной войны.

"Как мне сказал Стив и Джаред, это будет самый большой обмен военнопленными", - заявил Зеленский.

Кушнер также подтвердил, что американской стороне удалось окончательно согласовать этот обмен.

Кроме того, президент назвал еще два результата дипломатических контактов: более активное вовлечение Европы в переговоры и подготовку новых многосторонних встреч.

Европа хочет быть за столом переговоров

Вопрос участия европейских партнеров стал одним из ключевых во время встреч. В Абу-Даби параллельно трехсторонней встрече проходили отдельные переговоры Украины, США и европейских партнеров. В них приняли участие представители НАТО, Еврокомиссии, Великобритании, Германии, Франции и Италии. Российская делегация к ним не приобщалась.

Впрочем, Украина и сами европейские партнеры настаивают на дальнейшем участии самой Европы в непосредственно встречах с участием РФ, поскольку речь идет о будущей безопасности на европейском континенте.

Кушнер заявил, что считает невозможным заключение какого-либо соглашения без представителей Европы. По его словам, американская сторона обсуждала этот вопрос с Путиным и Зеленским.

По информации источников РБК-Украина, европейцев могут привлечь уже к следующим совместным переговорам с Россией.

В то же время остается открытым вопрос, кто будет представлять Европу.

По данным Politico, среди возможных кандидатов на роль представителя ЕС рассматривают президента Европейского совета Антониу Кошту и высокопоставленную представительницу Евросоюза по иностранным делам Каю Каллас.

Однако единства среди стран ЕС пока нет. Часть государств поддерживает Цену, в то время как Франция и Германия выступают за сохранение участия отдельных стран в переговорах.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в частности, высказался за сохранение формата с участием пяти государств: Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши.

Архитектура безопасности Европы

Отдельной темой переговоров явилось формирование будущей архитектуры безопасности Европы. Ее обсуждение связано с тем, каким будет завершение войны России против Украины и какие гарантии получит Киев.

Зеленский подчеркнул, что будущие договоренности безопасности напрямую зависят от того, когда и как закончится война.

По его словам, гарантии безопасности для Украины одновременно являются частью гарантий безопасности всей Европы.

"Украина уже является оборонной линией Европы. У нас уже есть возможности, серьезные для Европы. Мы являемся частью Европы, и уже являемся частью архитектуры безопасности", - заявил президент.

Он также пояснил, что возможное членство Украины в НАТО будет означать одну модель европейской безопасности, а отсутствие членства - другую.

Чего ждать дальше и когда новая встреча

По итогам встреч американская сторона заявила о договоренности расширить следующий раунд переговоров, привлекая к нему европейские страны.

По словам Кушнера, многосторонние переговоры по окончании войны в Украине состоятся на следующей неделе.

Он пояснил, что это позволит обсуждать более широкие послевоенные договоренности безопасности в Европе параллельно с территориальными вопросами между Украиной и Россией. Впрочем, отметил, что европейцам следует выбрать единственного представителя за столом переговоров.

По мнению Зеленского, Европа должна до конца ноября определить, кто будет представлять ее на переговорах по завершению войны в Украине. По его словам, желательно, чтобы этот вопрос был решен во время встречи коалиции желающих в Германии 19 ноября.

Президент Финляндии Александр Стубб в свою очередь анонсировал техническую встречу с участием Украины, США, России и Европы в течение ближайших одной-двух недель.

Зеленский сообщил, что следующие мирные переговоры по завершению войны, уже с участием Европы, могут состояться в ОАЭ или Швейцарии, но "все зависит от команд".

Президент Украины подчеркнул, что его сигнал очень прост - сделать быстрее, если возможно, чтобы вернуть людей из плена, идти дальше к прекращению огня и последующим шагам.

"Будет следующая встреча... Дай Бог, чтобы война завершилась... И еще много разных вещей, которые я пока не готов коммуницировать", - сказал глава государства.