ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російська армія завдала ударів по прикордонних об'єктах у Миколаївській та Одеській областях

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 21:36
Російська армія завдала ударів по прикордонних об'єктах у Миколаївській та Одеській областях Фото: російські війська завдали ударів по прикордонникам у Миколаївській та Одеській областях (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська армія 25 лютого завдала ракетних ударів по прикордонних об'єктах у Миколаївській та Одеській областях. Про наслідки атаки не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Україна.

Відзначається, що ракетний удар наносився з моря. Атаці зазнали прибережні об'єкти Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в Миколаївській та Одеській областях.

У МВС не наводять подробиць події. Також немає інформації про жертви, постраждалих і руйнування.

Нагадаємо, напередодні російські військові завдали ракетного удару по українських прикордонниках в Запорізькій області. В результаті ворожої атаки є загиблі і поранені.

Зазначимо, 24 лютого ворог атакував Острів Зміїний. В результаті загинули всі його захисники-13 прикордонників. Їм присвоїли звання Героя України посмертно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Государственная пограничная служба Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна