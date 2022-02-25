Російська армія завдала ударів по прикордонних об'єктах у Миколаївській та Одеській областях
Російська армія 25 лютого завдала ракетних ударів по прикордонних об'єктах у Миколаївській та Одеській областях. Про наслідки атаки не повідомляється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Україна.
Відзначається, що ракетний удар наносився з моря. Атаці зазнали прибережні об'єкти Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в Миколаївській та Одеській областях.
У МВС не наводять подробиць події. Також немає інформації про жертви, постраждалих і руйнування.
Нагадаємо, напередодні російські військові завдали ракетного удару по українських прикордонниках в Запорізькій області. В результаті ворожої атаки є загиблі і поранені.
Зазначимо, 24 лютого ворог атакував Острів Зміїний. В результаті загинули всі його захисники-13 прикордонників. Їм присвоїли звання Героя України посмертно.