ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загиблим захисникам острова Зміїний присвоять звання Героя України

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 00:51
Загиблим захисникам острова Зміїний присвоять звання Героя України Фото: Зеленський присвоїть звання Героя України захисникам острова Зміїний посмертно (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський оголосив, що присвоїть звання Героя України прикордонникам, які загинули при захисті острова Зміїний. Глава держави відзначив їхню мужність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського до українців.

"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, прикордонники геройські загинули, але не відступили. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, атака російських загарбників на острів Зміїний розпочалася ввечері 24 лютого. Внаслідок обстрілу всі будівлі на ньому було зруйновано, але українські прикордонники продовжували захищати свою землю. Після кількох годин бою окупанти захопили острів.

Докладніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні та на українських кордонах, реакцію миру на події, що відбуваються, через вторгнення Росії - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Государственная пограничная служба Вторгнення Росії до України
NEWS
Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі. Що відбувається зараз: онлайн
Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна