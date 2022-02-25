Російський десант спробував висадитися під Одесою: ворог відступив з втратами
Сьогодні в районі Коблево (близько 40 кілометрів від Одеси) спробував висадитися російський десант. У бій з ворогом вступила 28-а механізована бригада імені "лицарів Зимового походу", змусивши його відступити з втратами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думський".
Як повідомили виданню командування бригади, ввечері 25 лютого російська армія спробувала висадити в районі Коблево морський і повітряний десант. Українські бійці вступили в бій.
В результаті спроба ворога висадити десант була припинена. Противник відступив, втративши вбитими не менше 20 осіб.
Нагадаємо, сьогодні ракетних ударів зазнали прикордонні об'єкти в Миколаївській та Одеській областях.
Зазначимо, 24 лютого ворог атакував Острів Зміїний. В результаті загинули всі його захисники-13 прикордонників. Їм присвоїли звання Героя України посмертно.
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