Російський десант спробував висадитися під Одесою: ворог відступив з втратами

Сьогодні в районі Коблево (близько 40 кілометрів від Одеси) спробував висадитися російський десант. У бій з ворогом вступила 28-а механізована бригада імені "лицарів Зимового походу", змусивши його відступити з втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думський".