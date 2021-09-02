Зеленський запропонував Байдену залучити США до переговорів щодо Донбасу
Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену долучитися до врегулювання на Донбасі. Зеленський запропонував США новий формат переговорів щодо врегулювання конфлікту з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави держави у Вашингтоні.
За словами Зеленського, до безпосередньої зустрічі з Байденом він не говорив з американською стороною про такий формат переговорів.
"Щодо Донбасу. Я пропонував формати з залученням представників США на рівні президента у формат врегулювання війни на Донбасі. США будуть думати над моєю пропозицією. До зустрічі я не передавав деталей", - сказав він.
На запитання журналістів, чи буде це якийсь новий формат, чи, можливо, США долучаться до переговорів "нормандської четвірки", український президент відповів: "Якийсь формат".