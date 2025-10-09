RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Очень сырая". Латвия прокомментировала идею создания "стены дронов"

Фото: Эвика Силиня, премьер-министр Латвии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что идея создания "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС является "очень сырой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По ее словам, никто из европейских стран "на самом деле не знает всех деталей".

"Нам действительно нужно сотрудничать с другими европейскими странами, потому что сейчас угроза дронов распространяется не только на страны Балтии, но и на Копенгаген и другие страны Европы", - подчеркнула латвийский премьер.

Она также заявила, что видит все признаки того, что вторжения дронов будут оставаться риском в ближайшем будущем.

"Сейчас дроны стали намного дешевле. Россия может их производить или даже покупать в других странах-партнерах", - отметила Силиня.

Она добавила, что Евросоюз должен быть готовым к отражению гибридных атак "на европейской земле". По ее мнению, они могут усилиться, поскольку РФ испытывает трудности в войне против Украины.

 

"Стена дронов"

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать "стену дронов" для защиты от вражеских беспилотников.

В ЕС утверждают, что расширение системы защиты от беспилотников должно состояться оперативно, учитывая недавние нарушения воздушного пространства нескольких стран.

Недавно семь стран ЕС, Украина и Еврокомиссия провели переговоры по созданию "стены дронов".

Отметим, президент Словакии Петер Пеллегрини также заявил, что его страна сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "стена дронов".

РБК-Украина ранее писало, что "стену дронов" на восточных границах ЕС, могут использовать, в частности, для слежения за "теневым флотом" РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияДрони