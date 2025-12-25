ua en ru
"Очень мощная работа": посол Ватикана сказал, сколько гуманитарной помощи передали Украине

Украина, Четверг 25 декабря 2025 12:27
UA EN RU
"Очень мощная работа": посол Ватикана сказал, сколько гуманитарной помощи передали Украине Фото: Апостольский нунций в Украине архиепископ Висвальдас Кульбокас (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Антон Корж

За почти четыре года войны в Украине Ватикан предоставил гуманитарной помощи украинскому населению на почти миллиард долларов - учитывая только то, что можно оценить в денежном эквиваленте.

Об этом рассказал Апостольский нунций (посол Ватикана) в Украине, архиепископ Висвальдас Кульбокас в интервью РБК-Украина.

По словам архиепископа, реализуется много направлений помощи через инициативы отдельных людей, епископов, католических организаций в Европе, Соединенных Штатах, и Южной Корее.

"И порой я слышу, что даже один человек может привезти помощи на 70-80 миллионов долларов за 2-3 года. Это тоже очень мощная работа", - отметил посол Ватикана.

Кроме отдельных людей и организаций, работают над оказанием помощи также католические диецезии, епархии, приходы. Они оказывают помощь и для гражданского населения, и для военнослужащих.

Привозят не только лекарства и оборудование для больниц - также в списке помощи еда, вода, автомобили, одежда. Предоставляются помещения для отдыха, специальные вагончики для стирки и душа.

"Это тоже служит и для военных, и для гражданских людей. И когда мы пытаемся иметь общую статистику, не легко понять, сколько таких проектов есть, потому что есть Каритас Украина, Каритас-Спес, есть проекты разных диецезий, есть проекты монашеских конгрегаций, есть проекты кардинала Краевского, есть личные проекты разные", - пояснил Кульбокас.

По его словам, за почти четыре года войны помощи, которую можно посчитать в денежном эквиваленте, было предоставлено примерно на миллиард долларов без учета помещений, которые передала католическая церковь. Последние расположены преимущественно в западных регионах, в Зарванице, на Закарпатье, в Самборской епархии, во Львовской епархии - там принимают беженцев и переселенцев.

"Иногда ты не можешь этого посчитать деньгами. Это просто гуманитарная помощь. Но все это, что можно посчитать деньгами, я общую такую сумму назвал - это более-менее миллиард долларов", - резюмировал Кульбокас.

Отметим, по словам Кульбокаса, в Украине Ватикану подчиняются верующие как непосредственно Римско-католической, так и Украинской Греко-католической церкви. И тех и других довольно весомое количество.

Отметим, ранее Кульбокас рассказал, что еще в 2022 году, во время обороны Мариуполя, рассматривался приезд тогдашнего Папы Римского Франциска в Украину. Визит действующего понтифика, Льва XIV, также вполне возможен, но нужно провести работу по этому вопросу.

