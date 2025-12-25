ua en ru
"Дуже потужна робота": посол Ватикану сказав, скільки гуманітарної допомоги надали Україні

Україна, Четвер 25 грудня 2025 12:27
UA EN RU
"Дуже потужна робота": посол Ватикану сказав, скільки гуманітарної допомоги надали Україні Фото: Апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Антон Корж

За майже чотири роки війні в Україні Ватикан надав гуманітарної допомоги українському населенню на майже мільярд доларів - враховуючи тільки те, що можна оцінити в грошовому еквіваленті.

Про це розповів Апостольський нунцій (посол Ватикану) в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами архиєпископа, реалізується багато напрямків допомоги через ініціативи окремих людей, єпископів, католицьких організацій в Європі, Сполучених Штатах, і Південної Кореї.

"І деколи я чую, що навіть одна людина може привезти допомоги на 70-80 мільйонів доларів за 2-3 роки. Це теж дуже потужна робота", - зазначив посол Ватикану.

Окрім окремих людей та організацій, працюють над наданням допомоги також католицькі дієцезії, єпархії, парафії. Вони надають допомогу і для цивільного населення, і для військовослужбовців.

Привозять не тільки ліки та обладнання для лікарень - також в списку допомоги їжа, вода, автомобілі, одяг. Надаються приміщення для відпочинку, спеціальні вагончики для прання та душу.

"Це теж служить і для військових, і для цивільних людей. І коли ми намагаємося мати загальну статистику, не є легко зрозуміти, скільки таких проєктів є, тому що є Карітас Україна, Карітас-Спес, є проєкти різних дієцезій, є проєкти монашеських згромаджень, є проєкти кардинала Краєвського, є особисті проєкти різні", - пояснив Кульбокас.

За його словами, за майже чотири роки війни допомоги, яку можна порахувати в грошовому еквіваленті, було надано приблизно на мільярд доларів без урахування приміщень, які передала католицька церква. Останні розташовані переважним чином в західних регіонах, в Зарваниці, на Закарпатті, в Самбірській єпархії, у Львівській єпархії - там приймають біженців та переселенців.

"Деколи ти не можеш цього порахувати грошима. Це просто гуманітарна допомога. Але все це, що можна порахувати грошима, я загальну таку суму назвав - це більш-менш мільярд доларів", - резюмував Кульбокас.

Зазначимо, за словами Кульбокаса, в Україні Ватикану підпорядковуються віряни як безпосередньо Римо-католицької, так і Української Греко-католицької церкви. І тих і інших доволі вагома кількість.

Зазначимо, раніше Кульбокас розповів, що ще у 2022 році, під час оборони Маріуполя, розглядався приїзд тодішнього Папи Римського Франциска до України. Візит чинного понтифіка, Льва XIV, також цілком можливий, але потрібно провести роботу з цього питання.

Україна Гуманітарна допомога Ватикан Війна в Україні
