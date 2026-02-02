"Очень опасно": ПриватБанк закрыл отделение в Дружковке на Донбассе

ПриватБанк остановил работу своего отделения в Дружковке Донецкой области. Причиной стала ситуация с безопасностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ПриватБанка.
"Продолжать работу в городе сейчас стало слишком опасно. Буквально на этой неделе российский дрон убил специалистов газовой службы, которые ехали на ремонтные работы. Спасательные службы проводят эвакуацию гражданских. К сожалению, это ежедневная реальность города", - говорится в сообщении.
В компании сообщили, что с начала полномасштабной войны их отделение в Дружковке ни на день не прекращало работу. Так было даже тогда, когда в городе 15 дней не было света. Более того, это отделение пережило прилет и в нем не было ни воды, ни отопления, ни света, но оно все равно продолжало работать.
Кроме того, люди приходили в отделение и заряжали свои гаджеты, и согревались.
Также в ПриватБанке добавили, что команды из Дружковки продолжат работу в Краматорске, что в 20 километрах. В целом в области продолжает работать 11 отделений банка.
Напомним, 5 октября 2025 года россияне нанесли удар по Донецкой области, в результате чего было уничтожено отделение "Новой почты". В результате обстрела 405 посылок общей стоимостью более 1 млн гривен превратились в пепел.
Также мы писали, что 2 июля того же года враг нанес удар по терминалу "Новой почты" в Славянске Донецкой области. В результате атаки было уничтожено около 300 посылок.