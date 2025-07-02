Армия РФ ударила по терминалу "Новой почты" в Славянске

Российская армия сегодня ночью, 2 июля, атаковала ударным беспилотником терминал "Новой почты" в Славянске Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

"Снова атака БПЛА. Попадание по терминалу "Новой почты" на ул. Литературной, а также в районе ул. Торецко-Набережная", - сообщил начальник Славянской городской военной администрации.

Что говорят в "Новой почте"

По словам пресс-службы компании, ночью россияне дронами разрушили терминал в городе. Работники не пострадали.

Сумма ущерба уточняется. Известно об ориентировочно 300 уничтоженных посылок и 5000 уцелевших. На месте работает полиция и ГСЧС.

"Новая почта" оперативно перестраивает сортировку посылок и логистику, но возможны задержки в отправлениях из Славянска и в город из всех регионов Украины. Мы связываемся с клиентами для выплаты компенсаций", - добавили в компании.