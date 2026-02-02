"Дуже небезпечно": ПриватБанк закрив відділення у Дружківці на Донбасі

ПриватБанк зупинив роботу свого відділення у Дружківці Донецької області. Причиною стала безпекова ситуація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ПриватБанку.
"Продовжувати роботу у місті нині стало занадто небезпечно. Буквально цього тижня російський дрон вбив фахівців газової служби, які їхали на ремонтні роботи. Рятувальні служби проводять евакуацію цивільних. На жаль, це щоденна реальність міста", - йдеться у повідомленні.
У компанії поінформували, що від початку повномасштабної війни їх відділення у Дружківці ні на день не припиняло роботу. Так було навіть тоді, коли у місті 15 днів не було світло. Ба більше, це відділення пережило приліт і в ньому не було ні води, ні опалення, ні світла, але воно всеодно продовжувало працювати.
Окрім того, люди приходили до відділення та заряджали свої гаджети, і зігрівалися.
Також у ПриватБанку додали, що команди із Дружківки продовжать роботу у Краматорську, що у 20 кілометрах. Загалом в області продовжує працювати 11 відділень банку.
Нагадаємо, 5 жовтня 2025 року росіяни завдали удару по Донецькій області, в результаті чого було знищено відділення "Нової пошти". В результаті обстрілу 405 посилок загальною вартістю понад 1 млн гривень перетворилися на попіл.
Також ми писали, що 2 липня того ж року ворог завдав удару по терміналу "Нової пошти" в Слов'янську Донецької області. В результаті атаки було знищено близько 300 посилок.