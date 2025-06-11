"Думаю об этом": Усик сделал новое заявление о завершении карьеры

Мечта о бое в Киеве

По словам Усика, после многолетней карьеры, которая включает более 350 боев в любителях и 23 победных поединка в профи, он осознает, что находится на завершающем этапе своего боксерского пути.

"Я не так часто думаю о завершении, но иногда задумываюсь. Не могу сказать, сколько боев еще осталось. Моя жизнь продолжается, я благодарен своей семье и команде... Но я очень хочу провести бой на "Олимпийском" в Киеве. Пока не знаю, против кого", - сказал Усик.

"Мусор" от Дюбуа

Сейчас чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO готовится к реваншу с обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Этот бой станет первым на территории Великобритании объединительным поединком за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

В августе 2023 года Усик уже побеждал Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде - тот бой проходил в польском Вроцлаве. После него команда Дюбуа заявляла о нечестно отмененном нокдауне в 5-м раунде. Мол, удар в исполнении британца был легальным, а не ниже пояса, как это признал рефери.

Усик к подобным заявлениям относится с юмором.

"Меня это не раздражает. Это мусор, пустая болтовня. Я знаю, что это был грязный удар. Но для меня это в прошлом. Я живу сегодня", - заявил чемпион.

"Выйду в ринг - тогда и начнется"

Усик также поделился, что на данном этапе не размышляет о самом бое - весь фокус сейчас на тренировках и восстановлении.

"В молодости я мечтал боксировать на таких стадионах, как "Уэмбли" или арена "Тоттенхэм". Теперь это стало реальностью. Но пока я не представляю сам бой. Когда выйду в ринг в Лондоне - тогда и начнется", - сказал он.