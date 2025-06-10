Официально. У Ломаченко отобрали титул IBF: кто новый чемпион

Международная боксерская федерация (IBF) официально объявила нового чемпиона мира в легком весе после завершения карьеры бывшего обладателя титула - украинца Василия Ломаченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Кто получил чемпионский пояс

Обладателем полноценного титула стал 28-летний американец Роймонд Мураталла (23-0, 17 КО). Он получил звание автоматически, поскольку до этого владел поясом временного чемпиона мира.

Его последний бой - победа единогласным решением судей над россиянином Зауром Абдуллаевым в мае 2024 года.

Что сказано в заявлении IBF о Ломаченко

Международная боксерская федерация поблагодарила украинского бойца и отметила его вклад в развитие вида спорта.

"Карьера Ломаченко - пример решимости и мастерства, который будет вдохновлять новые поколения. Мы искренне благодарим его и желаем всего наилучшего", - говорится в заявлении организации.

Украинец завоевал пояс IBF в мае 2024 года, победив австралийца Джорджа Камбососа техническим нокаутом в 11-м раунде. Из-за травмы спины он с тех пор не проводил боев, но оставался чемпионом благодаря медицинскому исключению. Однако 5 июня боксер официально заявил о завершении выступлений, освободив титул.

Следующий бой Мураталлы

Уже в субботу, 14 июня, определится официальный претендент, против которого американец проведет первую защиту титула.

В Нью-Йорке состоится претендентский бой между кубинцем Энди Крузом и японцем Хиронори Мишино. Победитель поединка и станет обязательным соперником Мураталлы.