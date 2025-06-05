"Не вижу никакой интриги". Звездный мегачемпион уверенно назвал победителя реванша Усик - Дюбуа

Американский боксер Теренс Кроуфорд, который является чемпионом мира в четырех весовых категориях, сделал безапелляционный прогноз на предстоящий реванш в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью боксера Ring Champs with Ak & Barak .

Прогноз от Теренса

"Я не вижу здесь никакой интриги. У меня нет никаких сомнений, кто победит в реванше. Это Усик - без вариантов", - заявил Кроуфорд.

Он также высказал свое мнение относительно спорного эпизода первой встречи соперников на ринге, когда после удара Дюбуа украинец присел на пол.

"В первом поединке был удар ниже пояса, и рефери поступил правильно, дав Александру время на восстановление. Усик тогда победил и сделает это снова", - добавил американец.

Почему мнение Кроуфорда важно

Кроуфорд, известный под прозвищем "Буд", является одним из самых успешных боксеров современности. Он достиг статуса абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях - первой полусредней и полусредней.

Поэтому его сравнивают с Усиком: оба боксера "зачистили" свои дивизионы и переписали историю.

Теперь украинец имеет шанс стать дважды абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, чего не удавалось еще никому в истории бокса.

Кроуфорда сравнивают с Усиком (фото: instagram.com/tbudcrawford)