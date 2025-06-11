"Думаю про це": Усик зробив нову заяву про завершення кар'єри

Мрія про бій у Києві

За словами Усика, після багаторічної кар'єри, яка включає понад 350 боїв в аматорах та 23 переможні поєдинки в профі, він усвідомлює, що перебуває на завершальному етапі свого боксерського шляху.

"Я не так часто думаю про завершення, але іноді замислююсь. Не можу сказати, скільки боїв ще залишилось. Моє життя триває, я вдячний своїй родині та команді… Але я дуже хочу провести бій на "Олімпійському" в Києві. Поки що не знаю, проти кого", - сказав Усик.

"Сміття" від Дюбуа

Зараз чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO готується до реваншу з володарем титулу IBF британцем Даніелєм Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Цей бій стане першим на території Великобританії об'єднавчим поєдинком за титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі.

У серпні 2023 року Усик вже перемагав Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді – той бій проходив у польському Вроцлаві. Після нього команда Дюбуа заявляла про нечесно скасований нокдаун у 5-му раунді. Мовляв, удар у виконанні британця був легальним, а не нижче пояса, як це визнав рефері.

Усик до подібних заяв ставиться з гумором.

"Мене це не дратує. Це сміття, порожні балачки. Я знаю, що це був брудний удар. Але для мене це в минулому. Я живу сьогодні", - заявив чемпіон.

"Вийду в ринг – тоді й почнеться"

Усик також поділився, що на даному етапі не розмірковує про сам бій – весь фокус зараз на тренуваннях та відновленні.

"У молодості я мріяв боксувати на таких стадіонах, як "Вемблі" чи арена “Тоттенхем”. Тепер це стало реальністю. Але наразі я не уявляю сам бій. Коли вийду в ринг у Лондоні – тоді й почнеться", - сказав він.