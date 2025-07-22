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"Думал, что Украина как Россия". Как американцы представляют нашу страну и почему хотят остаться

Вторник 22 июля 2025 12:15
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"Думал, что Украина как Россия". Как американцы представляют нашу страну и почему хотят остаться Как американцы представляют Украину до приезда (фото: Getty Imeges)
Автор: Юлия Гаюк

Американец Майкл Виллена, который живет в Украине уже несколько лет, признался, что до переезда почти ничего не знал о стране. Но реальность совсем не оправдала его ожиданий.

Об этом Майкл Виллена рассказал в интервью РБК-Украина.

Киев оказался более современным, чем ожидал

"Я был удивлен, что Украина такая, как многие западноевропейские страны. Киев оказался очень красивым архитектурно и даже более современным, чем я думал", - говорит он.

До переезда мужчина предполагал, что Украина - это страна, которая только развивается. Он сравнивал ее с более дешевыми странами, которые обычно менее модернизированы.

"В Киеве дешевле, чем в Вене, и, по моему опыту, более дешевые страны не такие современные. Но здесь хорошие города, хорошие люди, очень приятные и положительные впечатления у меня", - добавил он.

Украина и Россия - две разные страны

До приезда в Украину Майкл побывал в России. Этот опыт сформировал у него ложное представление, будто Украина будет подобной. Но отличие оказалось ощутимым.

"Я старался избегать многих стереотипов, но был в России в 2018 году. Я думал, что это будет такой же опыт. Я не знал, что между Украиной и Россией будет такая большая разница", - отмечает американец.

По его словам, самое большое отличие - это люди.

"Там у меня нет такого положительного опыта, эмоций, как в Украине. Это другая страна, другой язык. Главное отличие - это разница в менталитете. Это было очень ощутимо", - подчеркнул он.

Европейский стиль и постсоветское влияние

Он также обратил внимание на уникальное сочетание культур в Украине.

"В Украине сочетается европейский стиль и постсоветское влияние. Это влияет на Украину больше, чем культуры других стран", - считает Майкл.

По его словам, шесть лет назад он слышал больше русского языка или суржика, чем сейчас. Однако впоследствии увидел, как меняется языковая ситуация и культурная среда.

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