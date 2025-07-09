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Почему американские школьные автобусы только желтого цвета: вы точно не догадывались

Среда 09 июля 2025 13:00
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Почему американские школьные автобусы только желтого цвета: вы точно не догадывались Почему американские школьные автобусы только желтого цвета (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Школьные автобусы в США окрашены в ярко-желтый цвет и оснащены специальными световыми и механическими сигналами неслучайно. Это результат десятилетий исследований в сфере безопасности.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель проекта TEMSA в Украине Никита Гайдамаха.

Почему именно желтый цвет

Желтый цвет самый заметный для человеческого глаза в условиях плохой видимости - тумана, дождя или сумерек. Это уменьшает риск того, что другие участники движения проигнорируют автобус, который останавливается для посадки или высадки детей.

"Кстати, в Украине школьный автобус тоже должен быть желтого цвета", - отмечает Гайдамаха.

Кроме цвета, американские школьные автобусы имеют выдвижные знаки STOP, мигающие красные фонари, повышенный пол, прочный каркас и обязательную остановку транспорта в обе стороны во время посадки/высадки школьников.

Это четко урегулировано на уровне федерального законодательства и считается частью национальной культуры безопасности.

Нужны ли Украине американские стандарты

По словам эксперта, Украина уже имеет государственный стандарт для школьных автобусов, где прописаны базовые требования: желтый цвет, надпись "Школьный", ограничение скорости, дополнительные зеркала, ремни безопасности, сигнальные фонари.

"В условиях военного положения и повышенных рисков важно не только сохранять базовые стандарты, но и усиливать их. Например, внедрение мигающих сигналов с обязательным оповещением других водителей, GPS-трекинга, камеры видеонаблюдения и информирования родителей", - отмечает специалист.

Также важным является обучение водителей и коммуникация с общинами, потому что даже самый современный автобус не гарантирует безопасности, если участники дорожного движения не соблюдают правила.

Кроме того, в современном ДСТУ отсутствуют положения о новых системах безопасности или комфорте пассажиров - автоматическое торможение, контроль полосы, выявление слепых зон, вентиляция, обогрев, система кондиционирования, мультимедиа и тому подобное.

"Когда покупается автомобиль для личного пользования, то кондиционер, подушки безопасности, вспомогательные электронные системы являются привычными опциями. Именно поэтому для школьных автобусов в новых стандартах было бы целесообразно учесть или отметить наличие систем безопасности", - говорит Гайдамаха.

Среди важных эксперт называет:

  • системы активной безопасности (удержание полосы, автоматическое торможение, контроль слепых зон)
  • автоматическое пожаротушение моторного отсека
  • подключение к GPS-мониторингу, чтобы родители и органы управления видели местонахождение автобуса в реальном времени
  • учет маршрутов к ближайшим укрытиям и систему оповещения на случай воздушной тревоги, ведь украинские дети часто вынуждены передвигаться в условиях постоянной тревоги

Также важно, чтобы новые стандарты учитывали комфорт и инклюзивность: удобные сиденья, надлежащую вентиляцию и отопление, мультимедийные системы, подъемники для детей с инвалидностью.

"В нынешнем стандарте об этом почти ничего не сказано, а проверки уровня комфорта вообще не предусмотрены", - рассказывает о ситуации эксперт.

Кроме безопасности и удобства, нужно учитывать экологичность. Украина движется в сторону европейского Green Deal, и новый стандарт должен стимулировать переход на энергоэффективные или электрические автобусы.

"Государство активно поддерживает закупку школьного транспорта - это правильный и своевременный шаг. Но важно обновлять не только парк, но и подходы к тому, что мы покупаем. Обновление должны происходить одновременно: и техники, и стандартов", - отмечает Никита Гайдамаха.

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