"Думали, война завершена": Буданов раскрыл тайные детали переговоров с РФ прошлым летом

Россияне ошиблись с прогнозом по поводу конца войны в 2025 году. Они ошибочно считали мирные протесты в Украине "переворотом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова в интервью в эфире телемарафона.

Буданов раскрыл детали переговоров с Россией

По его словам, россияне полагали, что война завершится во время протестов в прошлом году.

"Помню, год назад, когда были первые картонные протесты, совершенно другая тематика была, просто интересный факт. Я в один из дней проводил переговоры с россиянами как раз. И вот беседу начали с того, что все, война завершена, в принципе, не о чем говорить", - говорит Буданов.

Когда он уточнил, что россияне подразумевают, они назвали протесты в Украине "переворотом".

"Говорят, мы все знаем, западники вложились, сейчас все сложится, в принципе, встретились хорошо, но о других условиях сейчас будем разговаривать. У вас сейчас другая страна будет", - вспоминает Буданов.

Россия не понимает украинцев

Вторым аргументом россиян, говорит руководитель ОП, было то, что он, якобы, не понимает, что на протестах уже все сделали западные агенты.

"Ну, какие агенты? Перестаньте тратить бесполезные средства на людей, которые несут вам открытую дезинформацию или вообще ошибочные мнения. Вы просто не понимаете, что происходит. Вы не понимаете Украину и так ее не поняли", - уверен Буданов.

Глава ОП объяснил россиянам, что ничего дальше не будет.

"Сейчас все успокоится, примут соответствующие решения и все будет хорошо. Так и произошло", - заверил Буданов.

Он отметил, что россияне потом признали свою ошибку.

"Да, они говорят: ну, ошиблись мы. А ведь мы так хотели, такой шанс. Нет, это на самом деле было просто в тот момент. Такие надежды".