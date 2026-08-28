"Думали, війну завершено": Буданов розкрив таємні деталі переговорів з РФ минулого літа

Росіяни помилилися з прогнозом щодо кінця війни у 2025 році. Вони хибно вважали мирні протести в Україні "переворотом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Кирила Буданова в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Буданов розкрив деталі перемовин з Росією

За його словами, росіяни думали, що війна завершиться під час протестів у минулому році.

"Пригадую, рік тому, коли були перші картонні протести, абсолютно інша тематика була, просто цікавий факт. Я в один з днів проводив перемовини з росіянами якраз. І от бесіду почали з того, що все, війна завершена, в принципі, нема про що розмовляти",- каже Буданов.

Коли він уточнив, що росіяни мають на увазі, вони назвали протести в Україні "переворотом".

"Кажуть, ми все знаємо, західники вклалися, зараз все складеться, в принципі, зустрілись добре, але про інші умови зараз будемо розмовляти. У вас зараз інша країна буде",- пригадує Буданов.

Росія не розуміє українців

Другим аргументом росіян, каже керівник ОП, було те, що він нібито не розуміє, що на протестах вже все зробили західні агенти.

"Ну, які агенти? Перестаньте витрачати марні кошти на людей, які несуть вам відкриту дезінформацію або взагалі хибні думки. Ви просто не розумієте, що відбувається. Ви не розумієте Україну і так її не зрозуміли", - впевнений Буданов.

Голова ОП пояснив росіянам, що нічого далі не буде.

"Зараз все заспокоїться, приймуться відповідні рішення і все буде добре. Так і сталося", - запевнив Буданов.

Він зазначив, що росіяни потім визнали свою помилку.

"Так, вони кажуть: ну, помилились ми. А ми ж так хотіли, такий шанс. Ні, це насправді було просто в той момент. Такі сподівання".