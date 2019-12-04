Туреччина підтримала план захисту НАТО Прибалтики від російської загрози

Фото: прапори НАТО і Туреччини (Axar.az)

Ердоган погодився підтримати оборонні плани НАТО щодо Польщі та країн Балтії

Президент Туреччини Тайіп Ердоган погодився підтримати оборонні плани Північноатлантичного Альянсу (НАТО) щодо захисту Польщі та країн Балтії від російської загрози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Литва задоволена рішенням Ердогана щодо обороного плану НАТО на випадок агресії РФ.

"Це величезне досягнення не тільки для нашої країни, але і для всього регіону, оскільки воно забезпечує безпеку наших громадян", - говорить президент Литви Гітанас Науседа.

Відзначимо, що мова йде про план захисту НАТО країн Балтії та Польщі від дій Росії, який було складено у зв'язку з анексією Криму Росією в 2014 році.

Нагадаємо, раніше Туреччина відмовлялася підтримувати план НАТО щодо захисту країн Прибалтики і Польщі від російської загрози. Повідомлялося, що Туреччина розпорядилася так, що представник країни при НАТО не буде підписувати військовий план, в рамках якого НАТО зобов'язується надати Польщі, Литві, Латвії та Естонії допомогу в разі нападу з боку Росії.

Крім того, турецькі представники отримали від Анкари вказівку - у ході різних зустрічей і нарад чинити тиск на членів альянсу з метою офіційного визнання ними курдських формувань на півночі Сирії терористичними. В іншому випадку без згоди з боку Туреччини прийняття військового плану може значно сповільнитися.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Ердоган заявив, що військова операція в Сирії буде продовжуватися, поки Анкара не досягне поставлених цілей.