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Дуда призвал НАТО увеличить производство боеприпасов для сдерживания России

Пятница 12 апреля 2024 12:43
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Дуда призвал НАТО увеличить производство боеприпасов для сдерживания России Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Польши Анджей Дуда обратился к странам НАТО с призывом увеличить производство боеприпасов для сдерживания России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.

"Вся Европа должна объединить усилия с Соединенными Штатами, чтобы производить больше снарядов, особенно артиллерийских. Это необходимо для обеспечения нашей безопасности", - заявил он.

Дуда добавил, что если НАТО действительно хочет сдерживать возможные нападения, то ей придется производить столько же боеприпасов, сколько и Россия.

Президент Польши назвал имеющиеся в странах НАТО боеприпасы совершенно недостаточными.

Он также призвал к "жесткой политике по увеличению оборонного потенциала на Западе". Это, по его словам, самая важная задача, стоящая сегодня перед странами НАТО, в том числе и перед странами Центральной Европы.

По его мнению, это и поддержка Украины позволит нам мирно защищаться от российского империализма.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечания прозвучали на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

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Польша Анджей Дуда НАТО Российская Федерация
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