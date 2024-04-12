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Дуда закликав НАТО збільшити виробництво боєприпасів для стримування Росії

П'ятниця 12 квітня 2024 12:43
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Дуда закликав НАТО збільшити виробництво боєприпасів для стримування Росії Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до країн НАТО із закликом збільшити виробництво боєприпасів для стримування Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.

"Уся Європа повинна об'єднати зусилля зі Сполученими Штатами, щоб виробляти більше снарядів, особливо артилерійських. Це необхідно для забезпечення нашої безпеки", - заявив він.

Дуда додав, що якщо НАТО дійсно хоче стримувати можливі напади, то їй доведеться виробляти стільки ж боєприпасів, скільки й Росія.

Президент Польщі назвав наявні в країнах НАТО боєприпаси абсолютно недостатніми.

Він також закликав до "жорсткої політики щодо збільшення оборонного потенціалу на Заході". Це, за його словами, найважливіше завдання, що стоїть сьогодні перед країнами НАТО, зокрема і перед країнами Центральної Європи.

На його думку, це і підтримка України дасть нам змогу мирно захищатися від російського імперіалізму.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.

Його зауваження пролунали на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

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Польща Анджей Дуда НАТО Російська Федерація
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