Одним из топ-приоритетов НАТО остается передача Украине систем ПВО, - Столтенберг
Предоставление Украине систем противовоздушной обороны остается одним из главных приоритетов для Североатлантического альянса после инцидента в Польше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"НАТО и союзники НАТО оказывают поддержку Украине. Мы помогаем Украине реализовать право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Конечно, Украина имеет право защищаться против незаконной агрессивной войны России против Украины. И наш главный приоритет сейчас, один из топ-приоритетов - предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны", - заявил Столтенберг.
Он также добавил, что ракета, которая вчера, 15 ноября, упала на территории Польши, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время атак россиян.
"Но позвольте мне прояснить: это не вина Украины - незаконная война против Украины. Союзники ясно дали понять, что будут продолжать поддерживать Украину в ее праве на самооборону", - подчеркнул генсек НАТО.
Напомним, 15 ноября польские СМИ сообщали, что на территорию села Пшеводув упала российская ракета.
Сегодня, 16 ноября, президент Польши Анджей Дуда допустил, что ракета, которую использовали ВСУ для противовоздушной обороны.
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