Дуда отреагировал на призыв Украины включить ее к расследованию событий в Польше

"Президент Польши Анджей Дуда заявил, что и Польша и США должны договориться, прежде чем Украина сможет принять участие в расследовании ракетного удара по Пшеводову, о котором требует украинская сторона", - пишут СМИ.

Напомним, вчера во время массированной ракетной атаки РФ на Украину в селе Пшеводув в Польше упала ракета, из-за чего погибли два человека.

Уже сегодня президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств того, что ракета была выпущена российскими военными и предположила, что она могла принадлежать украинской ПВО.

После этого Украина попросила безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы Украины для совместного расследования событий.

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