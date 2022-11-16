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Дуда відреагував на заклик України включити її до розслідування подій в Польщі

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик України включити її до розслідування падіння ракети на польській території. Він заявив, що перед цим Варшава має порадитися з Вашингтоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що і Польща, і США повинні домовитися, перш ніж Україна зможе взяти участь у розслідуванні ракетного удару по Пшеводову, про який вимагає українська сторона", - пишуть ЗМІ.

Нагадаємо, вчора під час масованої ракетної атаки РФ на Україну в селі Пшеводув у Польщі впала ракета, через що загинули двоє людей.

Вже сьогодні президент Польщі Анджей Дуда заявив про відсутність доказів того, що ракета була випущена російськими військовими і припустив, що вона могла належати українській ППО.

Після чого Україна попросила невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України для спільного розслідування подій.

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ПольщаАнджей Дударакетный удар