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Дуда надеется, что поставки боеприпасов в Украину помогут подготовиться к наступлению РФ

Пятница 15 марта 2024 11:22
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Дуда надеется, что поставки боеприпасов в Украину помогут подготовиться к наступлению РФ Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польша надеется, что крупные поставки боеприпасов в Украину помогут подготовиться к наступлению России.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу канцелярии польского главы государства.

"Я рад, что было принято совместное решение о том, как поддержать Украину: в первую очередь речь идет о поддержке в поставках боеприпасов. Я рад, что ряд европейских стран приняли решение о такой поддержке", - заявил он.

Дуда подчеркнул, что Польша также присоединилась к этому процессу.

"Мы надеемся, что крупные поставки боеприпасов, которые в ближайшее время будут направлены в Украину, помогут подготовить оборону к любым дальнейшим попыткам русских перейти в наступление", - добавил он.

Чехия нашла снаряды для Украины

За последние месяцы на фронте у Вооруженных сил Украины возникла острая нехватка артиллерийских боеприпасов. Недавно по этой причине нашим бойцам пришлось отступить из города Авдеевка, а также потерять еще нескольких населенных пунктов Донецкой области.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки было нужно собрать средства.

Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия выделила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия передала на боеприпасы более 150 млн долларов.

На днях Павел заявил, что союзники уже нашли почти все необходимые средства для закупки анонсированной партии.

В то же время премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что чешской инициативе пообещали еще 200 тысяч боеприпасов для Украины в необязательном порядке.

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