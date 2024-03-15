Дуда сподівається, що постачання боєприпасів в Україну допоможуть підготуватися до наступу РФ

Польща сподівається, що великі поставки боєприпасів в Україну допоможуть підготуватися до наступу Росії.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу канцелярії польського глави держави.

"Я радий, що було ухвалено спільне рішення про те, як підтримати Україну: насамперед ідеться про підтримку в постачанні боєприпасів. Я радий, що низка європейських країн ухвалили рішення про таку підтримку", - заявив він.

Дуда підкреслив, що Польща також приєдналася до цього процесу.

"Ми сподіваємося, що великі поставки боєприпасів, які найближчим часом будуть спрямовані в Україну, допоможуть підготувати оборону до будь-яких подальших спроб росіян перейти в наступ", - додав він.

Чехія знайшла снаряди для України

За останні місяці на фронті у Збройних сил України виникла гостра нестача артилерійських боєприпасів. Нещодавно з цієї причини нашим бійцям довелося відступити з міста Авдіївка, а також втратити ще кілька населених пунктів Донецької області.

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі було потрібно зібрати кошти.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина надала тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія передала на боєприпаси понад 150 млн доларів.

Днями Павел заявив, що союзники вже виявили майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.

Водночас, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявляв, що чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч боєприпасів для України в необов'язковому порядку.

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