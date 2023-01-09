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Дуда созывает заседание Совета нацбезопасности Польши: обсудят Украину

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Варшава, Понедельник 09 января 2023 11:03
Дуда созывает заседание Совета нацбезопасности Польши: обсудят Украину Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Польши Анджей Дуда сегодня, 9 января, созывает заседание Совета национальной безопасности. С министрами польский лидер планирует обсудить политику партнеров по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бюро нацбезопасности Польши Яцека Сивера в Twitter.

"Сегодня днем президент Анджей Дуда пригласил премьер-министра и министров на встречу в Бюро национальной безопасности. Президент захочет обсудить текущую ситуацию безопасности и политику союзников, связанную с войной в Украине", - отметил он.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что Польша рассматривает возможность передачи Украине танков Leopard 2.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что самостоятельно его страна не будет передавать танки, но ведет переговоры о создании коалиции, которая смогла бы заняться этим вопрос.

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