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Дуда скликає засідання Ради нацбезпеки Польщі: обговорять Україну

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Варшава, Понеділок 09 січня 2023 11:03
Дуда скликає засідання Ради нацбезпеки Польщі: обговорять Україну Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 9 січня, скликає засідання Ради національної безпеки. З міністрами польський лідер планує обговорили політику партнерів щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бюро нацбезпеки Польщі Яцека Сівера в Twitter.

"Сьогодні вдень президент Анджей Дуда запросив прем'єр-міністра та міністрів на зустріч у Бюро національної безпеки. Президент захоче обговорити поточну безпекову ситуацію та політику союзників, пов’язану з війною в Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що Польща розглядає можливість передачі Україні танків Leopard 2.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що самостійно його країна не буде передавати танки, але веде переговори про створення коаліції, яка б змогла зайнятися цим питання.

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