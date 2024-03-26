Польша обсудила с НАТО инцидент с российской ракетой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Польши.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что это еще один случай, когда "действия России, которая продолжает свою неоправданную и грубую агрессию против Украины, угрожают и безопасности стран-членов НАТО".

Кроме того, стороны обсудили пути усиления безопасности польского воздушного пространства и воздушного пространства Альянса, а также предстоящую встречу министров иностранных дел НАТО, которая будет сосредоточена на подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО в июле этого года.