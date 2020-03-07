ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дуда подписал спецзакон о борьбе с коронавирусом

Новости » Политика     07.03.2020 - 16:49
Дуда подписал спецзакон о борьбе с коронавирусом
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Спецзакон предусматривает, что больные, а также лица с подозрением на наличие коронавирус в организме могут подлежать дополнительной госпитализации

Президент Польши Анджей Дуда подписал специальный закон о борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

По его словам, в законе закреплены быстрые и эффективные меры на случай новых случаев коронавирус в Польше.

"Я подписал его так быстро, как это было возможно, и я надеюсь, что уже в ближайшие дни этот закон сделает возможным действия директоров больниц, старост, маршалков - всех тех, кто отвечает за больницы, чтобы мы были еще более подготовленными и могли еще быстрее и эффективнее реагировать, если у нас будут подтверждены очередные случаи заболевания коронавирусом", - заявил Дуда.

Спецзакон о коронавирусе предусматривает, в частности, что больные, а также лица с подозрением на наличие коронавируса в организме могут подлежать дополнительной госпитализации. Кроме того, работодатель с целью противодействия распространению коронавируса может поручить подчиненному работать из дома.

На случай закрытия яслей, детсада или школы предусматривается выплата родителям или опекунам дополнительной финансовой помощи на уход за детьми (на срок не более чем 14 дней).

Президент Польши также заявил о назначении примерно 3 млрд злотых на профилактические действия в связи с опасностью распространения коронавируса.

В настоящее время в Польше подтверждено пять случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним, ученые из Китая обнаружили, что симптомы коронавируса могут меняться. Они провели исследование, в котором приняли участие две группы людей с коронавирусом. По данным ученых, у тех, кто заразился коронавирусом позднее, симптомы проявлялись не так явно.

Добавим, что у лидера Демократической партии Италии Никогда Зингаретти диагностировали заражение коронавирусом COVID-19. Политик проведет некоторое время на карантине у себя дома.

В Китае разработали метод быстрого обнаружения коронавируса У лидера Демократической партии Италии диагностировали коронавирус
Новости Украины ПольшаАнджей ДудаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь