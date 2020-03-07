Дуда подписал спецзакон о борьбе с коронавирусом

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Спецзакон предусматривает, что больные, а также лица с подозрением на наличие коронавирус в организме могут подлежать дополнительной госпитализации

Президент Польши Анджей Дуда подписал специальный закон о борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

По его словам, в законе закреплены быстрые и эффективные меры на случай новых случаев коронавирус в Польше.

"Я подписал его так быстро, как это было возможно, и я надеюсь, что уже в ближайшие дни этот закон сделает возможным действия директоров больниц, старост, маршалков - всех тех, кто отвечает за больницы, чтобы мы были еще более подготовленными и могли еще быстрее и эффективнее реагировать, если у нас будут подтверждены очередные случаи заболевания коронавирусом", - заявил Дуда.

Спецзакон о коронавирусе предусматривает, в частности, что больные, а также лица с подозрением на наличие коронавируса в организме могут подлежать дополнительной госпитализации. Кроме того, работодатель с целью противодействия распространению коронавируса может поручить подчиненному работать из дома.

На случай закрытия яслей, детсада или школы предусматривается выплата родителям или опекунам дополнительной финансовой помощи на уход за детьми (на срок не более чем 14 дней).

Президент Польши также заявил о назначении примерно 3 млрд злотых на профилактические действия в связи с опасностью распространения коронавируса.

В настоящее время в Польше подтверждено пять случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним, ученые из Китая обнаружили, что симптомы коронавируса могут меняться. Они провели исследование, в котором приняли участие две группы людей с коронавирусом. По данным ученых, у тех, кто заразился коронавирусом позднее, симптомы проявлялись не так явно.

Добавим, что у лидера Демократической партии Италии Никогда Зингаретти диагностировали заражение коронавирусом COVID-19. Политик проведет некоторое время на карантине у себя дома.