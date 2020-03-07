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У Чернівецькій області госпіталізовано ще одну людину з підозрою на коронавірус

Новини » Надзвичайні події     07.03.2020 - 15:50
У Чернівецькій області госпіталізовано ще одну людину з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання і прибув з країни, де зафіксовані випадки зараження

У Чернівецькій області госпіталізували ще одну людину в обласну клінічну лікарню в зв'язку з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє обласна державна адміністрація (ОДА) в Facebook.

Повідомляється, що чоловік прибув з країни, де зафіксовані випадки зараження.

"Ще одну людину з підозрою на коронавірус госпіталізували сьогодні, 7 березня, в обласну клінічну лікарню. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання і прибув з країни, де зафіксовані випадки зараження COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Україні був зафіксований у жителя Чернівецької області 3 березня. Чоловік до цього подорожував в Італії.

Стан інфікованого коронавірусом українця, який раніше був госпіталізований в Чернівцях, не погіршується. Незважаючи на стабільний стан, у пацієнта спостерігаються температурні скачки протягом дня.

Раніше РБК-Україна писало, що в Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували ще одну жінку. Жінка контактувала з хворим, у якого теж є підозра.

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