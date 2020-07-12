У Польщі розпочався другий тур президентських виборів: кандидати мають рівні шанси

Фото: Анджей Дуда і Рафал Тшасковський

Соціологи заявили, що обидва кандидати мають шанси на перемогу

У неділю, 12 липня, у Польщі розпочався другий тур президентських виборів, куди вийшов чинний президент Анджей Дуда та опозиційний мер Варшави Рафал Тшасковський. Обидва кандидати, згідно з опитуваннями, мають рівні шанси на перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Попри те, що в першому турі Дуду отримав аж на 13% більше підтримки, ніж Тшасковський (43,50% проти 30,46%), до другого туру ситуація вирівнялася. До того ж, згідно з останнім опитуванням, опозиціонер випереджає чинного главу держави майже на 2%.

Нині 48-річний Тшасковський має тривалий досвід роботи в держуправлінні. В уряді Дональда Туска у 2013-14 роках він обіймав посаду міністра адміністрації та впровадження цифрових технологій. Він був депутатом Європарламенту і брав участь у переговорах про вступ Польщі в ЄС.

Тшасковський відомий і своєю боротьбою проти дискримінації сексуальних меншин. У лютому 2019 року, вже на посаді мера Варшави, він підписав так звану "Хартію ЛГБТ" - документ, що захищає права осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

Дуда називає себе захисником католицьких цінностей Польщі та щедрих програм соціальних допомог, які змінили життя багатьох людей, особливо в бідних сільських районах країни.

Його критики кажуть, що кампанія діючого президента також спирається на гомофобію та антисемітизм.

Згідно з польською соціологією, Дуда користується більшою підтримкою серед сільського населення. Тшасковський більш популярний у великих містах.

Нагадаємо, вибори президента Польщі повинні були відбутися ще 10 травня, але їх перенесли через пандемії.

Також РБК-Україна писало, що Польща перевірить факти можливого втручання Німеччини у вибори президента.