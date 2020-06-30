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Дуда виграв перший тур виборів в Польщі

Новини » Політика     30.06.2020 - 10:13
Дуда виграв перший тур виборів в Польщі
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Явка на виборах у Польщі склала 64,51% осіб

За остаточними даними Національної виборчої комісії Польщі, у першому турі виборів президента переміг чинний глава держави Анджей Дуда. Він отримав 43,50% голосів.

Про це повідомляє Money.pl.

Також після опрацювання 100% електронних протоколів відомо, що друге місце посів кандидат від "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський, отримавши 30,46% голосів. На третьому - кандидат Шимон Головня з 13,87%.

Однак за даними екзитполів, за Дуду проголосували 41,8% виборців, а за Тшасковського 30,4%, за Головню - 13,3%.

Також зазначається, що явка на виборах у Польщі склала 64,51% осіб, що є дещо більшим ніж на попередніх, коли цей показник становив 48,96% виборців. Через два тижні відбудеться другий тур президентських виборів, до якого потрапляють Дуда і Тшасковський.

Нагадаємо, у неділю у Польщі розпочався перший тур президентських виборів.

Також раніше повідомлялось, що Дуда підписав закон про проведення голосування на президентських виборах за допомогою пошти.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ПольшавыборыАнджей Дуда
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