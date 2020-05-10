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Президентські вибори у Польщі не відбулися 10 травня, - виборчком

Новини » Політика     10.05.2020 - 22:56
Президентські вибори у Польщі не відбулися 10 травня, - виборчком
Ілюстративне фото (pixabay.com kaboompics)

Сейм має 2 тижні для оголошення нової дати виборів президента

Державна виборча комісія Польщі оголосила, що голосування на виборах президента 10 травня було неможливим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Так, польський виборчком констатував, що на президентських виборах, призначених на 10 травня 2020 року, виборці не мали можливості проголосувати за кандидатів. Формально виборча комісія підтвердила, що вибори президента Польщі не відбулися.

Тепер маршал польського Сейму Ельжбет Вітек має 14 днів, щоб оголосити нову дату проведення президентських виборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про проведення голосування на президентських виборах 2020 року за допомогою пошти. Очікувалося, що призначене на 10 травня голосування визнають таким, що не відбулося, а польський Сейм призначить нову дату.

Як писало РБК-Україна, законопроект про дистанційне голосування на цьогорічних виборах президента Польщі був ухвалений польським Сеймом 7 травня. Рішення підтримали 236 депутатів, проти висловилися - 213. Голосування поштою буде єдиним способом волевиявлення на цьогорічних виборах президента.

Теги Новини України Польшапрезидентські вибори
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