Дуда после переговоров с Келлогом: ожидаю как минимум прекращения огня в Украине

Дуда рассказал, что провел переговоры со спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Стороны обсудили войну России против Украины.

По словам президента Польши, он объяснил генералу, как Варшава воспринимает ситуацию в Украине. Также был затронут вопрос провокаций России, в том числе в воздушном пространстве Польши.

Дуда изложил Келлогу мнение Польши по поводу поведения России и заявлений российских чиновников.

Как отметил польский президент, у него есть "полное представление ситуации", когда речь идет о действиях, которые США предпринимают для завершения войны. Вашингтон "очень решительно вступил в игру".

"Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, что он чрезвычайно решительный человек, и когда он действует, то это происходит решительно и, как правило, эффективно. Я ожидаю, что будет как минимум прекращение боевых действий, и, надеюсь, - прекращение российской агрессии против Украины", - добавил Дуда.