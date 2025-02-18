Дуда після переговорів із Келлогом: очікую щонайменше припинення вогню в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда очікує, що за підтримки США вдасться досягти припинення вогню між Україною та Росією. Вашингтон дуже рішучий у питанні закінчення війни.
Як передає РБК-Україна, заяву Дуди наводить PAP.
Дуда розповів, що провів переговори зі спецпредставником президента США щодо України та Росії Кітом Келлогом. Сторони обговорили війну Росії проти України.
За словами президента Польщі, він пояснив генералу, як Варшава сприймає ситуацію в Україні. Також було порушено питання провокацій Росії, зокрема в повітряному просторі Польщі.
Дуда виклав Келлогу думку Польщі з приводу поведінки Росії та заяв російських чиновників.
Як зазначив польський президент, у нього є "повне уявлення ситуації", коли йдеться про дії, які США вживають для завершення війни. Вашингтон "дуже рішуче вступив у гру".
"Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, що він надзвичайно рішуча людина, і коли він діє, то це відбувається рішуче і, як правило, ефективно. Я очікую, що буде як мінімум припинення бойових дій, і сподіваюся, - припинення російської агресії проти України", - додав Дуда.
Нагадаємо, раніше Financial Times із посиланням на неназваних західних і американських чиновників писало, що російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп нібито хочуть домогтися припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня) або 9 травня.
При цьому, за даними Fox News, США і Росія вже нібито запропонували трьохетапний мирний план, який, зокрема, включає припинення вогню.
До слова, ще місяць тому президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна піде на припинення вогню тільки за двох умов.
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