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Дуда в ООН закликав до співпраці у захисті України від агресії РФ

Варшава, Четвер 24 вересня 2020 07:03
Дуда в ООН закликав до співпраці у захисті України від агресії РФ
Фото: Анджей Дуда (prezydent.pl)
Автор: Инна Собора

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що одним із пріоритетів його країни незмінно залишається питання дотримання міжнародного права. В ході дебатів на Генасамблеї ООН він закликав підтримати Україну в боротьбі з агресією РФ.

Про це повідомили в прес-службі президента Польщі.

Він зазначив, що досягти миру неможливо без дотримання закону.

"Отже, в своїй діяльності на форумі ООН ми підкреслюємо фундаментальну роль міжнародного права в підтримці глобальної архітектури безпеки. Співпраця держав у разі порушення основоположних норм міжнародного права, наприклад, у разі агресії Російської Федерації проти Грузії або України, залишається незамінною", - зазначив Дуда .

Раніше Дуда під час інавгураційної промови в минулому місяці також згадав про Україну. Він пообіцяв допомогти у збереженні територіальної цілісності України під час головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

Нагадаємо, Анджей Дуда планує відвідати Україну. Візит запланований на жовтень.

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