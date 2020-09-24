Дуда в ООН призвал к сотрудничеству в защите Украины от агрессии РФ

Фото: Анджей Дуда (prezydent.pl)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что одним из приоритетов его страны неизменно остается вопрос соблюдения международного права. В ходе дебатов на Генассамблее ООН он призвал поддержать Украину в борьбе с агрессией РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Польши.

Он отметил, что достичь мира невозможно без соблюдения закона.

"Следовательно, в своей деятельности на форуме ООН мы подчеркиваем фундаментальную роль международного права в поддержании глобальной архитектуры безопасности. Сотрудничество государств в случае нарушения основополагающих норм международного права, например, в случае агрессии Российской Федерации против Грузии или Украины, остается незаменимым", - отметил Дуда.

Ранее Дуда во время инаугурационной речи в прошлом месяце также вспомнил об Украине. Он пообещал помочь в сохранении территориальной целостности Украины во время председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Напомним, Анджей Дуда планирует посетить Украину. Визит намечен на октябрь.