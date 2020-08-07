Під час головування в ОБСЄ Польща зробить акцент на досягненні миру в України, - Дуда

Фото: Анджей Дуда (flickr.com)

Польща головуватиме в ОБСЄ в 2022 році

Президент Польщі Анджей Дуда під час інавгураційної промови згадав про Україну. Він пообіцяв допомогти в збереженні територіальної цілісності України під час головування в Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це пише "Польське радіо".

Як відомо, Польща у 2022 році очолить ОБСЄ. За словами Дуди, під час головування в Організації Варшава робитиме акцент "на силі права, а не на праві сили", а також - на досягненні миру за допомогою міжнародного права.

"Це важливе завдання на майбутнє, яке ніколи не завершується. Це завдання, яке повинно повернути повний суверенітет та териториторіальну інтегральність нашому сусідові - Україні", - сказав Дуда.

Нагадаємо, у Польщі 6 серпня відбулася інавгурація президента Анджея Дуди, який був переобраний на другий термін.

Раніше Дуда заявляв, що Росія є агресором в Україні.