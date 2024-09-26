RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дуда о ядерном оружии: кто первый применит - будет проклят

Фото: президент Польши Анджей Дуда (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Карина Левицкая

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российский диктатор Владимир Путин, а также его генералы хорошо осознают, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Дуд прокомментировал заявление Путина о возможности применения Россией ядерного оружия.

"Если мы посмотрим на это хладнокровно и без паники, то должно быть понятно: он повторяет то, что было закреплено в российской военной доктрине на протяжении многих лет, что Россия оставляет за собой право использовать любые средства, включая, конечно, ядерные средства, которые есть в ее распоряжении, в случае угрозы России... В этом нет ничего нового", - ответил Дуда.

В то же время президент отметил, что именно тот, кто первым использует ядерное оружие, понесет на себе всю ответственность.

"С другой стороны, Владимир Путин также хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят... Они никогда не снимут с себя эту ответственность, если применят ядерное оружие. Даже в малейшей степени. Никогда. Мир никогда им этого не простит", - добавил он.

 

Ядерный шантаж Путина

На днях Путин в очередной раз прибег к ядерному шантажу. На этот раз он заявил, что в России ядерное оружие якобы лучше, чем у НАТО.

На такое заявление отреагировал даже Папа Римский. Со своей стороны, он назвал угрозы Путина "безумием".

Подробнее о ядерных угрозах Путина и их целях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что в Украине вчера отреагировали на ядерные угрозы Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольшаАнджей Дуда