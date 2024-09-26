Дуда о ядерном оружии: кто первый применит - будет проклят

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российский диктатор Владимир Путин, а также его генералы хорошо осознают, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.
Дуд прокомментировал заявление Путина о возможности применения Россией ядерного оружия.
"Если мы посмотрим на это хладнокровно и без паники, то должно быть понятно: он повторяет то, что было закреплено в российской военной доктрине на протяжении многих лет, что Россия оставляет за собой право использовать любые средства, включая, конечно, ядерные средства, которые есть в ее распоряжении, в случае угрозы России... В этом нет ничего нового", - ответил Дуда.
В то же время президент отметил, что именно тот, кто первым использует ядерное оружие, понесет на себе всю ответственность.
"С другой стороны, Владимир Путин также хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят... Они никогда не снимут с себя эту ответственность, если применят ядерное оружие. Даже в малейшей степени. Никогда. Мир никогда им этого не простит", - добавил он.
На днях Путин в очередной раз прибег к ядерному шантажу. На этот раз он заявил, что в России ядерное оружие якобы лучше, чем у НАТО.
На такое заявление отреагировал даже Папа Римский. Со своей стороны, он назвал угрозы Путина "безумием".
Подробнее о ядерных угрозах Путина и их целях, можно узнать в материале РБК-Украина.
Отметим, что в Украине вчера отреагировали на ядерные угрозы Путина.
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