Дуда о ядерном оружии: кто первый применит - будет проклят

Дуд прокомментировал заявление Путина о возможности применения Россией ядерного оружия.

"Если мы посмотрим на это хладнокровно и без паники, то должно быть понятно: он повторяет то, что было закреплено в российской военной доктрине на протяжении многих лет, что Россия оставляет за собой право использовать любые средства, включая, конечно, ядерные средства, которые есть в ее распоряжении, в случае угрозы России... В этом нет ничего нового", - ответил Дуда.

В то же время президент отметил, что именно тот, кто первым использует ядерное оружие, понесет на себе всю ответственность.

"С другой стороны, Владимир Путин также хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят... Они никогда не снимут с себя эту ответственность, если применят ядерное оружие. Даже в малейшей степени. Никогда. Мир никогда им этого не простит", - добавил он.