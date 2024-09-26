Дуда про ядерну зброю: хто перший застосує - буде проклятий

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російський диктатор Володимир Путін, а також його генерали добре усвідомлюють, що той, хто першим застосує ядерну зброю, буде проклятий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.
Дуд прокоментував заяву Путіна про можливість застосування Росією ядерної зброї.
"Якщо ми подивимося на це холоднокровно і без паніки, то повинно бути зрозуміло: він повторює те, що було закріплено в російській військовій доктрині протягом багатьох років, що Росія залишає за собою право використовувати будь-які засоби, включаючи, звичайно, ядерні засоби, які є в її розпорядженні, в разі загрози для Росії... В цьому немає нічого нового", - відповів Дуда.
Водночас президент зауважив, що саме той, хто першим використає ядерну зброю понесе на собі всю відповідальність.
"З іншого боку, Володимир Путін також добре знає, як і його генерали, що той, хто першим застосує ядерну зброю, проклятий... Вони ніколи не знімуть з себе цю відповідальність, якщо застосують ядерну зброю. Навіть в найменшій мірі. Ніколи. Світ ніколи їм цього не пробачить", - додав він.
Днями Путін вкотре вдався до ядерного шантажу. Цього разу він заявив, що у Росії ядерна зброя нібито є кращою ніж у НАТО.
На таку заяву відреагував навіть Папа Римський.Зі свого боку, він назвав погрози Путіна "божевіллям".
Детальніше про ядерні погрози Путіна та їх цілі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що в Україні вчора також відреагували на ядерні погрози Путіна.
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