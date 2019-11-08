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Дубневича випустять із СІЗО найближчим часом

Новини » Політика     08.11.2019 - 15:01
Дубневича випустять із СІЗО найближчим часом
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

На даний момент у СІЗО ще не отримали підтвердження про внесення за нього застави

Народного депутата Ярослава Дубневича найближчим часом випустять із слідчого ізолятора (СІЗО). Про це в коментарі РБК-Україна повідомила суддя-спікер Апеляційної палати Вищого Антикорупційного суду Інна Калугіна.

Також вона зазначила, що на даний момент у СІЗО ще не отримали підтвердження про внесення за нього застави. Також вона додала, що оформлення документів займає деякий час.

"Чому він досі залишається в СІЗО? У СІЗО ще можливо не отримали підтвердження, що гроші надійшли на рахунок. Підтвердження отримають в СІЗО та його повинні звільнити", - пояснила суддя-спікер.

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, за нардепа Дубневича було внесено заставу. Застава у розмірі 100 млн гривень вносили 6 і 7 листопада кілька людей. При цьому, сума на 10 млн більше, ніж вчора призначила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційну скаргу адвоката нардепа Дубневича і заарештувала його до 31 грудня. Також суд змінив суму застави з 100 до 90 млн гривень.

31 жовтня Верховна рада зняла депутатську недоторканність з Дубневича. В залі парламенту йому оголосили про підозру.

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