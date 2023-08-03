У нардепа Дубинского проводят обыски после скандала с выездом за границу

СБУ и ГБР проводят обыски у народного депутата Александра Дубинского. Это произошло после сообщений о том, что нардеп под видом лечения отца уехал на отдых за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности совместно с ГБР проводит обыски еще у одного народного депутата Украины, проверяя обстоятельства и законность его выезда за границу на период военного положения", - говорится в сообщении.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о народном депутате Александре Дубинском.

Фото: СБУ и ГБР проводят обыски у нардепа Дубинского (t.me/SBUkr)

Как установило следствие, народный избранник выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение.

При этом отец нардепа уезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно - без фактического сопровождения парламентария.

Кроме того, правоохранители проверяют факты подписания нардепом официальных документов во время его пребывания за границей, что может свидетельствовать об их подлоге.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители возбудили дело по двум статьям УКУ:

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершены лицом, имеющим право доступа к нему по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статей предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Скандал с выездом Дубинского за границу

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что находящийся под санкциями США и Украины народный депутат Александр Дубинский во время военного положения выехал за границу на отдых.

Сам Дубинский впоследствии подтвердил факт, что он покинул пределы Украины. Но, как объяснил скандальный нардеп, ему пришлось уехать, чтобы "сопровождать больного отца на лечение".

Впрочем, впоследствии в соцсетях опубликовали фото, на которых можно заметить лицо, очень похоже на нардепа Дубинского. Кадры опубликовал соучредитель партии "Демократический топор" Антон Швец. Он заявил, что на фотографиях Дубинский вместе со своей девушкой, пара якобы отдыхала в испанской Барселоне.

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