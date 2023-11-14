ua en ru
Вт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Суд избрал меру пресечения Дубинскому

Киев, Вторник 14 ноября 2023 03:33
UA EN RU
Суд избрал меру пресечения Дубинскому Фото: Александр Дубинский, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Виталий Носач

Суд решил избрать меру пресечения народному депутату Украины Александру Дубинскому в виде содержания под стражей. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Дубинского.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы залога. Заседание проходило в закрытом режиме.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 13 ноября, источники РБК-Украина сообщили, что правоохранители пришли с обысками к народному депутату Александру Дубинскому, который находится под домашним арестом. Такую меру пресечения нардепу избрали после того, как его начали подозревать в организации схемы для уклонистов.

После обысков Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Дубинскому в государственной измене. По информации правоохранителей, парламентарий мог входить в состав преступной организации, которую сформировало российское Главное разведывательное управление.

Главными задачами такой организации были: расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене.

Таким образом, нардепу грозит до 15 лет тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Верховная рада Мера пресечения
NEWS
Фальстарт. Была ли "ошибкой" новость РФ об отходе из Херсонской области: мнение эксперта
Фальстарт. Была ли "ошибкой" новость РФ об отходе из Херсонской области: мнение эксперта
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом