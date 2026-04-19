Дубай постепенно возвращается к нормальной жизни после войны с Ираном

В Дубае начинается постепенное возвращение к нормальной жизни во время перемирия между США и Ираном. Люди, которые выезжали из-за опасности, возвращаются, а школы возобновляют очное обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider .

После заключения перемирия между США и Ираном прошло более недели, и власти ОАЭ начали восстанавливать привычный ритм жизни. В частности, школы и университеты снова открываются для очного обучения, а работники постепенно возвращаются к работе в офисах.

В то же время часть иностранцев, которые покинули страну во время боевых действий, начинают возвращаться. Например, некоторые семьи выезжали в Европу или США на фоне эскалации, но теперь решили возобновить жизнь в эмирате, несмотря на сохранение неопределенности.

Влияние войны на Дубай

Издание отмечает, что война существенно повлияла на Дубай, который долгое время позиционировался как безопасный центр для иностранцев. Business Insider напоминает, что во время конфликта Иран наносил удары по территории ОАЭ ракетами и дронами, что привело к жертвам, повреждению инфраструктуры и массовым перебоям в транспорте.

Из-за боевых действий воздушное пространство в регионе временно закрывали, что привело к отмене рейсов и тысячам застрявших пассажиров. Часть компаний перевела сотрудников на дистанционную работу, а школы - на онлайн-обучение.

Возрождение эмирата

Сейчас в Дубае ситуация постепенно стабилизируется: восстанавливаются услуги, в частности перевозки животных, образование и бизнес-активность. В то же время жители и эксперты говорят о "новой нормальности" - даже после перемирия многие семьи продолжают готовиться к возможному обострению.

Однако несмотря на возвращение к привычной жизни, часть экспатов остается осторожной и не спешит полностью восстанавливать прежний образ жизни. Это связано с хрупкостью перемирия и риском новой эскалации.