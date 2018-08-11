ДТП у Запорізькій області: суд заарештував водія вантажівки на два місяці

Суд заарештував водія вантажівки на два місяці без права внесення застави

Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці без визначення розміру застави водія вантажівки, який протаранив напередодні маршрутний автобус на трасі Харків - Сімферополь, в результаті чого загинули 6 осіб. Про це повідомляє Судова влада України.

Як повідомляється, 31-річний житель Краматорську Донецької області не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення вантажівки "КамАЗ" з мікроавтобусом.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Досудове розслідування триває.

Як відомо, 10 серпня, в Запорізькій області поблизу села Кам'янське маршрутка зіткнулася з вантажівкою, в результаті чого загинули шість осіб, ще 12 отримали травми. ДТП в Запорізькій області сталося близько 14:30 на автодорозі Харків-Сімферополь, де маршрутне таксі зіткнулося з "Камазом". На момент аварії в маршрутці перебувало 20 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 серпня 2018 року, в Полтавській області в результаті ДТП загинула жінка і постраждали двоє дітей.

Також в Херсонській області 8 серпня зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль, в результаті аварії загинули двоє дітей, їх батьків госпіталізували.