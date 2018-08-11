ДТП в Запорожской области: суд арестовал водителя грузовика на два месяца

Суд арестовал водителя грузовика на два месяца без права внесения залога

Орджоникидзевский районный суд города Запорожья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога водителю грузовика, протаранившему накануне маршрутный автобус на трассе Харьков - Симферополь, в результате чего погибли 6 человек. Об этом сообщает Судебная власть Украины.

Как сообщается, 31-летний житель Краматорска Донецкой области не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение грузовика "КамАЗ" с микроавтобусом.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Досудебное расследование продолжается.

Как известно, 10 августа, в Запорожской области возле села Каменское маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек, еще 12 получили травмы. ДТП в Запорожской области произошло около 14:30 на автодороге Харьков-Симферополь, где маршрутное такси столкнулось с "Камазом". На момент аварии в маршрутке находилось 20 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 9 августа 2018 года, в Полтавской области в результате ДТП погибла женщина и пострадали двое детей.

Также в Херсонской области 8 августа столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате аварии погибли двое детей, их родителей госпитализировали.