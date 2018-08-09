У Полтавській області внаслідок ДТП загинула жінка та постраждали двоє дітей

Двоє дітей віком 10 та 6 років із тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні

Сьогодні, 9 серпня, у Полтавській області на автодорозі Київ-Харків зіткнулись два автомобіля, внаслідок чого загинула жінка та постраждали двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як зазначається, аварія сталась близько 16 години дня біля села Олександрівка Пирятинського району. Зіткнулись автомобілі Skoda (під керуванням 79-річного чоловіка) та "ВАЗ Калина" (за кермом перебував 32-річний чоловік).

Фото: аварія у Полтавській області

"Унаслідок зіткнення від отриманих тілесних ушкоджень на місці події загинула пасажир ВАЗа - 30-річна мешканка Дніпропетровської області. Двоє неповнолітніх пасажирів віком 10 та 6 років із тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Працівники поліції на місці події встановлюють всі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області внаслідок ДТП постраждали 15 людей. Аварія сталася поблизу селища Первомайське Синельниківського району.

Також сьогодні в Одеській області зіткнулись авто та мікроавтобус, є загиблий і постраждалі. Аварія сталась близько другої години ночі. "Мерседес" на закордонній реєстрації, рухаючись у бік Одеси, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з "Рено". Внаслідок ДТП четверо пасажирів авто та троє пасажирів мікроавтобуса були госпіталізовані.

Додамо, що вчора у Херсонській області зіткнулись вантажівка та автомобіль, загинули двоє дітей. Двох дорослий госпіталізували.