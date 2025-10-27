ДТЭК изменил графики для Киева и Днепропетровщины: как сегодня будут выключать свет

Сегодня в Украине действуют графики почасового отключения электроэнергии. В Киеве и Днепропетровской области было изменено время отключения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Напомним, сегодня, по указанию "Укрэнерго", в некоторых областях, а также в Киеве утром вводилось аварийное отключение света. Затем было дано указание о почасовых отключениях.
Причина - сложная ситуация в энергосистеме. Поэтому введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди. Они будут отменены после того, как ситуация стабилизируется.
По данным ДТЭК, в Киеве сегодня одновременно свет выключали в одну или полторы очереди. Графики будут действовать до 22:30.
Жители и гости Киева могут узнать свой график почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
По данным ДТЭК, на Днепропетровщине сегодня также одновременно свет будут выключать в одну или полторы очереди. Графики будут действовать до полуночи.
Как рассказал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сегодня "Укрэнерго" было вынуждено ввести графики аварийных отключений электроэнергии из-за повышенного потребления, вызванного облачной погодой.
По его словам, на сегодня планировались графики ограничения мощности для промышленности. Однако эти графики не были эффективными. Ведь в "Укрэнерго" не рассчитывали, что потребление будет выше из-за достаточно облачной погоды на территории Украины.
"Поэтому мы были вынуждены ввести графики аварийных отключений, которые со временем перейдут на почасовые, чтобы потребители понимали, по какому графику будут получать свет", - пояснил Зайченко.
Подробно о том, где сегодня будут выключать свет - читайте в материале РБК-Украина.