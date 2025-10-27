ДТЭК изменил графики для Киева и Днепропетровщины: как сегодня будут выключать свет

Напомним, сегодня, по указанию "Укрэнерго", в некоторых областях, а также в Киеве утром вводилось аварийное отключение света. Затем было дано указание о почасовых отключениях.

Причина - сложная ситуация в энергосистеме. Поэтому введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди. Они будут отменены после того, как ситуация стабилизируется.

Киев

По данным ДТЭК, в Киеве сегодня одновременно свет выключали в одну или полторы очереди. Графики будут действовать до 22:30.

Жители и гости Киева могут узнать свой график почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Днепропетровская область

По данным ДТЭК, на Днепропетровщине сегодня также одновременно свет будут выключать в одну или полторы очереди. Графики будут действовать до полуночи.